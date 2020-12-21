Paşalimanı Adası'nda bitkin halde bulunan puhu, hayvan barınağına teslim edildi

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Paşalimanı Adası'nda bitkin halde puhu bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı, Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Poyrazlı Mahallesi Camisi mevkisinde devriye görevi sırasında bitkin halde buldukları puhuyu muhafaza altına aldı.

3,5 kilogram ağırlığında, 180 santimetre kanat açıklığı olduğu tespit edilen kuşun, Bandırma Milli Park Şefliği ekiplerinin yaptığı kontrollerde herhangi bir yara izinin olmadığı belirlendi.

Puhu, veteriner hekimin muayenesinin ardından, doğaya bırakılması için Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin Ovaköy'deki hayvan barınağına teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen