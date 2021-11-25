Paşaköy Muhtarı Recai Tekel, "Mahalleme Hizmet Yağmuru Devam Ediyor"

Mahalle muhtarı Recai Tekel, "Cengiz Ergün önderliğinde Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğünün mahalleme hizmetleri devam ediyor. Allah razı olsun" dedi.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki dere temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Saruhanlı ilçesine bağlı Paşaköy mahallesinde yaklaşık 2 kilometrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirildi. Yapılan çalışma ile dere etrafındaki tarım arazilerinin taşkınlardan olumsuz etkilenmemesi için önlem alındı.

"Mahalleme güzel yatırımlar yapıldı"

Paşaköy mahalle muhtarı Recai Tekel, "Mahallemdeki dere yatağında yapılan temizlik çalışması ile bölgede olası taşkınlardan etkilenmeyeceğiz. Geçtiğimiz yıllardan itibaren Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ altyapı, üstyapı ve diğer güzel yatırımlar yaptı. Mahalleme hizmet yağmuru devam ediyor. Cengiz Ergün başkanımıza ve tüm ekiplerine teşekkür ederim" dedi.

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet