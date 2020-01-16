Paşakonağı Yaylası'nda off-road şenliği yapılacak

16.01.2020 15:24 | Son Güncelleme: 16.01.2020 15:24

Bulancak ilçesindeki Paşakonağı Yaylası'nda off-road şenliği düzenlenecek.

Bulancak Dernekler Federasyonu (BUFED) ve Kovanlık Belediyesi işbirliğinde 18-19 Ocak'ta gerçekleştirilecek şenliğe İstanbul ve Giresun'dan off-road kulüpleri katılacak.

BUFED Başkanı Sezgin Karataş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Paşakonağı Yaylası'nı ön plana çıkarmayı ve Giresun'un tanıtımına katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Tüm vatandaşları şenliğe davet eden Karataş, şunları kaydetti:

"Cumartesi günü İstanbul'dan gelecek İstanbul Amarok Off-Road Kulübü tarafından toplanan yardımlar, Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğüne teslim edilecek. Pazar günü ise İstanbul Amarok Off-Road Kulübü, Bulancak Off-Road Kulübü ve Çotanak Off-Road Kulübü üyelerinin katılımıyla gerçekleşecek off-road şenliğimiz tamamlanacak."

Kaynak: AA