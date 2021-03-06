Pasajda çıkan yangın korkuttu
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Pasajda çıkan yangın korkuttu

06.03.2021 13:45 | Son Güncelleme: 06.03.2021 13:49
Pasajda çıkan yangın korkuttu

Hatay'da pasajda çıkan yangın 1 saatlik çalışmayla söndürüldü.

Hatay'da pasajda çıkan yangın 1 saatlik çalışmayla söndürüldü.

Yangın, Hatay'ın Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, iş yerlerinin yakının da bulunan pasajda duman çıktığını fark eden durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Sevk edilen itfaiye ekipleri, 1 saat çalışma sonucu yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapatılırken iş yerinde büyük hasar oluştu. - HATAY

Pasajda çıkan yangın korkuttu
Pasajda çıkan yangın korkuttu
Pasajda çıkan yangın korkuttu
Pasajda çıkan yangın korkuttu
Pasajda çıkan yangın korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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