Paşaçiftliğindeki anız yangını korkuttu
Paşaçiftliğindeki anız yangını korkuttuBursa'da Paşaçiftliği'nde anız yangını korkuttu.
24.07.2020 20:17 | Son Güncelleme: 24.07.2020 20:23
Paşaçiftliğindeki anız yangını korkuttu
Bursa'da Paşaçiftliği'nde anız yangını korkuttu.
Yangın saat 19.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Paşaçiftliği'nde anız nedeniyle çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangında yaklaşık 200 metrekarelik alan zarar gördü.
Kaynak: DHA