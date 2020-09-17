Paşaca Şelalesi tabiat parkı ilan edildi
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Paşaca Şelalesi tabiat parkı ilan edildi

Giresun'un Görele ilçesinde 199 hektar alana sahip Paşaca Şelalesinin Tarım ve Orman Bakanlığınca tabiat parkı ilan edildiği bildirildi.

Paşaca Şelalesi tabiat parkı ilan edildi
17.09.2020 13:21 | Son Güncelleme: 17.09.2020 13:25

Giresun'un Görele ilçesinde 199 hektar alana sahip Paşaca Şelalesinin Tarım ve Orman Bakanlığınca tabiat parkı ilan edildiği bildirildi.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilçenin Beşirli, Şenlik ve Köprübaşı köyleri sınırları içinde serbest düşüş yönü ile Türkiye'nin en uzun şelalelerinden Paşaca Şelalesi'nin, Tarım ve Orman Bakanlığı nezdinde yaptıkları girişimler neticesinde tabiat parkı ilan edildiğini belirtti.

Öztürk, projenin Giresun'a kazandırılması için verdikleri desteklerden dolayı başta Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekibine teşekkür etti.

Milletvekili Öztürk, Paşaca Tabiat Parkı'nın Giresun'a hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA

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