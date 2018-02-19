Paşabahçe Mesire Alanında Yeni Tesisler Yaptırıldı

Sivas'taki Paşabahçe Mesire Alanında yeni restoran ve sosyal tesis yapıldığı bildirildi.

Sivas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Paşabahçe Mesire Alanında şehir turizmine katkı sağlaması amacıyla sürdürülen yatırımlar kapsamında yapımına geçen yıl başlanan restoran ve sosyal tesis tamamlandı.

Alanda iki katlı olarak inşa edilen yeni sosyal tesislerde, açık ve kapalı alanlarla birlikte aynı anda binden fazla kişi hizmet alabilecek. Mesire alanından geçen derenin yanına inşa edilen sosyal tesis, misafirlerine yemyeşil bir Paşabahçe manzarası sunuyor.

Özgün mimarisiyle mesire alanına ayrı bir güzellik kazandıran restoran, toplu yemek ve organizasyonlar için de vatandaşlara hizmet verecek. Kısa zamanda tefrişatı tamamlanacak olan tesis, çevre düzenlemesinin ardından hizmete açılacak.