Paşabahçe Mesire Alanı'na Yeni Sosyal Tesis Yapıldı

Sivas'ta Paşabahçe Mesire Alanı'nın şehir turizmine katkı sağlaması adına belediye tarafından yapılan yatırımlar devam ediyor. Her geçen yıl genişletilerek yeni piknik alanları oluşturulan mesire alanında, inşaatına geçtiğimiz yıl başlanan yeni restoran ve sosyal tesis tamamlandı.

Silindirik bir formda iki katlı olarak inşa edilen yeni sosyal tesislerde, açık ve kapalı alanlarla birlikte aynı anda binden fazla kişi hizmet alabilecek. Mesire alanından geçen derenin hemen yanı başına inşa edilen sosyal tesis, misafirlerine yemyeşil bir Paşabahçe manzarası sunuyor.

Özgün mimarisi ile mesire alanına ayrı bir güzellik kazandıran restoran, toplu yemek ve organizasyonlar için de vatandaşlara hizmet verecek. Kısa zamanda tefrişatı tamamlanacak olan tesis, çevre düzenlemesinin ardından hizmete açılacak. - SİVAS