Paşabahçe Mağazaları, Erenköy Deneyim Mağazası'nı sanal tur ile dijitale taşıdı - Haberler
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Paşabahçe Mağazaları, Erenköy Deneyim Mağazası'nı sanal tur ile dijitale taşıdı

AA / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel
Paşabahçe Mağazaları, Erenköy Deneyim Mağazası'nı sanal tur ile dijitale taşıdı

Ev ve yaşam alanları için birçok fikir ve öneri sunan Paşabahçe Mağazaları, alışveriş keyfine keyif katan, müşteri deneyimine yeni bir soluk getiren ve Bağdat Caddesi Erenköy'de açılan ilk deneyim mağazasını 360 derece sanal tur ile dijitale taşıdı.

Ev ve yaşam alanları için birçok fikir ve öneri sunan Paşabahçe Mağazaları, alışveriş keyfine keyif katan, müşteri deneyimine yeni bir soluk getiren ve Bağdat Caddesi Erenköy'de açılan ilk deneyim mağazasını 360 derece sanal tur ile dijitale taşıdı.

Paşabahçe açıklamasına göre, söz konusu projeyle Paşabahçe Mağazaları müşterileri Erenköy mağazasında sanal bir gezinti yapabiliyor, reyonları ve ürünleri inceleyebiliyor, mağazaya gitmeden oradaymış hissini yaşayabiliyor. İlgilendikleri ürünlerin fiyatını ve özelliklerini detaylı bir şekilde görüntüleyebilen ziyaretçiler beğendikleri ürünleri sepete atarak alışverişlerini Paşabahçe Mağazaları e-mağazası üzerinden tamamlayabiliyor. Paşabahçe Mağazaları sanal tur projesi ile tüm ürünleri inceleyebilen müşteriler beğendikleri seçili ürünleri e-mağaza üzerinden satın alabiliyor. Projenin devreye alındığı tarihten bu yana geçen 2 aylık sürede yaklaşık 20 bin kişi sanal tur ile Erenköy mağazasını gezdi ve alışveriş keyfini yaşadı.

Paşabahçe Mağazaları'nın, Türkiye'deki mağazacılık anlayışına yeni bir soluk getiren ve dijital yeniliklerle geliştirilen deneyim mağazasında ürünler, ilham verici trend alanlarında sunularak müşterilerin kolaylıkla seçim yapabilmesine imkan sağlanıyor. Teknolojik alt yapısı, zengin ürün gamı ve görsel düzenlemesi ile dikkati çekecek ve müşterilerin taleplerine karşılık verecek şekilde tasarlanan deneyim mağazasını 360 derece sanal mağaza turu ile dijitale aktaran Paşabahçe Mağazaları, çok daha fazla kişinin bu deneyimi yaşamasına olanak sağıyor.

360 Derece Sanal Mağaza Turu'na "https://www.pasabahcemagazalari.com/pasabahce-magazalari-sanal-tur" internet adresinden ulaşılıyor.

AA / Abdulselam Durdak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Paşabahçe Mağazaları, Erenköy Deneyim Mağazası'nı sanal tur ile dijitale taşıdı - Haberler
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