Paşa Konağı köyüne içme suyu sondajı Elazığ'ın Baskil ilçesi Paşa Konağı köyüne İl Özel İdaresi tarafından içme suyu için sondaj kuyusu açıldı.

Elazığ'ın Baskil ilçesi Paşa Konağı köyüne İl Özel İdaresi tarafından içme suyu için sondaj kuyusu açıldı.

Paşa Konağı köyü muhtarı Sebahattin Kısak yaptığı açıklamada, köyün özellikle yaz aylarında içme suyu konusunda sıkıntı yaşadığını belirterek, yeni içme suyu sondaj kuyusuyla bu mağduriyetin sona ereceğini söyledi.

Kısak, desteklerinden dolayı Elazığ Valiliği ve İl Özel İdare yetkililerine teşekkür etti.

Kaynak: AA