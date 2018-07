Paşa İsimli Kedi Kütüphanenin Maskotu Oldu

Amerika'da bir kütüphanede yaşayan ve öyküsüyle rekor ilgi gören dünyanın en ünlü kedisi Dewey'in benzeri bir hayatı Paşa isimli kedi Bağcılar'da yaşıyor. Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kütüphanesi'ne sığınan Paşa, kısa sürede kendini sevdirerek kütüphanedekilerin sevgilisi kurumun ise maskotu oldu. Kütüphaneyi yuvaya çeviren Paşa, kimine iyi bir dost kimine de sırdaş oldu. Ders çalışan öğrenciler, Paşa'yla oynayarak hem dinleniyor hem keyifli zaman geçiriyor.

Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kütüphanesi'ne 6 ay önce sığınan kedi hem çalışanların hem de kütüphane müdavimlerinin ilgi odağı oldu. Sevimliliği ve uysallığıyla kısa zamanda kendini sevdiren kediye gençler, "Paşa" ismini verdi.

Günün büyük bir kısmını kütüphane salonunda geçiren Paşa, bütün odaları dolaşıyor, masa masa geziyor ve boş bulduğu koltuğun üzerine uzanıp uyuyor. Paşa'nın en çok sevdiği şeylerden biri de raflardaki kitapların arasına saklanmak. Kurum çalışanları uzun süre göremeyince meraklanıp aradıkları Paşa'yı orada buluyor. Sahibinden eğitimli olan kedi tuvalet, yemek ve su ihtiyacını kendine ayrılan yerlerde gideriyor.

"PAŞA KİMİ İÇİN İYİ BİR DOST KİMİ İÇİN DE BİR SIRDAŞ"

Kütüphaneye gelenleri karşılayan Paşa, şirinliğiyle kurumun da maskotu haline geldi. Paşa'yla ilk kez tanışanlar önceleri durumu garipsese de biraz zaman geçtikten sonra ortamda onun sıcaklığına alışıyor. Ders çalışan gençler, mola verdiklerinde Paşa'yla oynayarak hem dinleniyor hem de keyifli dakikalar geçiriyor. Paşa kimi için iyi bir dost kimi için de bir sırdaş oldu. Ona derdini anlatan da var mutluluğunu paylaşan da.

Kütüphaneden gidecek başka bir yeri olmayan Paşa, zaman zaman sosyal medyada da yerini alıyor. Çocuklar ve gençler Paşa'yla çekildikleri fotoğrafları internet ortamında platformlarda paylaşarak tüm dünyanın sevimli kediyi tanımasını sağlıyor.

Paşa'nın Bağcılar'da yaşadığı hayat, Amerika'da bir kütüphanede yaşayan dünyanın en ünlü kedisi Dewey'i hatırlattı. Paşa'yla benzer bir hayatı yaşayan Dewey'in sıradışı öyküsünü kaleme alan Vicki Myron'un kitabı yayınlandığı ilk günde dünyada rekor ilgi görmüş ve tüm dünyada insanları derinden etkilemişti.

"DEWEY'İN ÖYKÜSÜ EN ÇOK SATANLAR LİSTESİNE GİRDİ"

Kitaptan anlatılanlara göre, birkaç haftalık olan yavru kedi Amerikan Spencer kasabası Halk Kütüphanesi'ne sığınır. Kütüphane yöneticisi Vicki Myron ve personel Dewey ismini verdikleri kediye sahip çıkarlar. Dewey yalnızca bir dosttan daha fazlasıdır; o genel olarak tarımla geçimini sağlayan bu kasabanın insanları için bir gurur kaynağı olmuştur.

18 yıl boyunca göz kulak olan kütüphane görevlileri Vicki Myron ve Bret Witter tarafından yazılan ve Dewey'in maceraları konu alan "Dewey: The Small Town Library Cat Who Touched the World" ("Dewey: Dünyayla Temas Eden Küçük Kasaba Kütüphanesi Kedisi" olarak çevrilebilir) isimli kitap New York Times, Wall Street Journal ve Publisher's Weekly'nin "En çok satanlar" listesine girdi.