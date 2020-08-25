Paşa Caddesi hızla yenileniyor İzmit Belediyesi, Paşa Caddesi'ndeki yol yenileme çalışmaları kapsamında 700 metre uzunluğundaki yolun 200 metrelik kısmındaki asfalt çalışmasını tamamladı.

İzmit Belediyesi, Paşa Caddesi'ndeki yol yenileme çalışmaları kapsamında 700 metre uzunluğundaki yolun 200 metrelik kısmındaki asfalt çalışmasını tamamladı.

İzmit Belediyesi, deforme olan Yenişehir Mahallesi Paşa Caddesi'nin yolunu baştan sona yeniliyor. Caddedeki asfalt çalışmalarını yoğunlaştıran Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, deforme olan mevcut asfaltı kaldırarak dolgu malzemesi ile yolu asfaltlamaya hazır hale getiriyor. Çalışmaları hızlandıran ekipler caddenin 200 metre uzunluğundaki asfaltlama işlemini tamamladı. 700 metre uzunluğundaki cadde bin 400 ton asfalt kullanılarak yenilecek.

Kent merkezinin ulaşım ağında önemli bir konuma sahip olan Paşa Caddesi'nin yolu, İzmit Belediyesi ekiplerince tamamen yenilenerek İzmit halkının kullanımına sunulacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA