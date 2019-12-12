Partneri Ayça ile arabesk modasına uydular

12.12.2019 11:37 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:37







Yeni projelerin hazırlığında olan ikili arabesk modasına uydu. Seda Sayan'ın yeğeni Ayça Gürsaçer'i arabesk okuması için güç bela ikna eden isim partneri Cem Şahan oldu. Arabesk şarkıların günümüzde popüler olduğunu ve doğru karar verdiklerini belirten Cem Şahan, yeni projeleri için harekete geçtiklerini duyurdu. Söz ve Müziği Ayça Gürsaçer'e ait olan "Ya da Ölür" adlı şarkı çok yakında tüm dijital platformlardaki yerini alacak.