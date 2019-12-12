Partneri Ayça ile arabesk modasına uydular
Ayça Gürsaçer ve Cem Şahan ikilisi daha önce Fiyasko, Şok Etkisi ve Yürü Anca Gidersin şarkılarında Feat yaparak ortak projelere imza atmıştı. Büyük ses getiren bu projelerle ikili, Türkiye'nin sevgisini kazanmıştı.
Yeni projelerin hazırlığında olan ikili arabesk modasına uydu. Seda Sayan'ın yeğeni Ayça Gürsaçer'i arabesk okuması için güç bela ikna eden isim partneri Cem Şahan oldu. Arabesk şarkıların günümüzde popüler olduğunu ve doğru karar verdiklerini belirten Cem Şahan, yeni projeleri için harekete geçtiklerini duyurdu. Söz ve Müziği Ayça Gürsaçer'e ait olan "Ya da Ölür" adlı şarkı çok yakında tüm dijital platformlardaki yerini alacak.