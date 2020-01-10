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Partizan Tiran: 1-0

İkinci devre hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Trabzonspor, kamptaki son hazırlık maçında Arnavutluk ekibi Partizan Tiran'ı 1-0 mağlup etti.

10.01.2020 17:52 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:52
Partizan Tiran: 1-0

İkinci devre hazırlıklarını 'da sürdüren , kamptaki son hazırlık maçında Arnavutluk ekibi 'ı 1-0 mağlup etti.

Bordo mavili takımın kamp yaptığı otelde oynanan müsabakada Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 22'nci dakikada Alexander Sörloth kaydetti.


Kaynak: DHA
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