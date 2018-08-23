Partizan- Beşiktaş Maçının İlk 11'leri Belli Oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sırbistan'ın Partizan takımıyla karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma TSİ 21.30'da başkent Belgrad'daki Partizan Stadındaki oynanacak. Mücadeleyi Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomas Somolani ile Branislav Hancko gerçekleştirecek. Filip Glova ise dördüncü hakem olarak sahada yer alacak. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Partizan: Stojkovic, Miletic, Valiente, Markovic, Miletic, Zdjelar, Kosovic, Zakaric, Pantic, Jankovic, Ricardo

Beşiktaş: Tolga, Adriano, Pepe, Vida, Gökhan Gönül, Caner Erkin , Medel, Tolgay Arslan, Necip Uysal, Quaresma, Larin