Partizan- Beşiktaş Maçının İlk 11'leri Belli Oldu
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sırbıstan temsilcisi Partizana konuk olacak. Saat 21.30 başlayacak mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sırbistan'ın Partizan takımıyla karşı karşıya gelecek.
Karşılaşma TSİ 21.30'da başkent Belgrad'daki Partizan Stadındaki oynanacak. Mücadeleyi Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomas Somolani ile Branislav Hancko gerçekleştirecek. Filip Glova ise dördüncü hakem olarak sahada yer alacak. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Partizan: Stojkovic, Miletic, Valiente, Markovic, Miletic, Zdjelar, Kosovic, Zakaric, Pantic, Jankovic, Ricardo
Beşiktaş: Tolga, Adriano, Pepe, Vida, Gökhan Gönül, Caner Erkin , Medel, Tolgay Arslan, Necip Uysal, Quaresma, Larin
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