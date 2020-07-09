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Partizan Basketbol Takımı'nda Scepanovic dönemi

Sırbistan'ın Partizan Basketbol Takımı, başantrenörlüğe Vlado Scepanovic'i getirdi.

Partizan Basketbol Takımı'nda Scepanovic dönemi
09.07.2020 16:59 | Son Güncelleme: 09.07.2020 18:34

Sırbistan'ın Partizan Basketbol Takımı, başantrenörlüğe Vlado Scepanovic'i getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, bir dönem Anadolu Efes forması giyen 44 yaşındaki Scepanovic ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

İki yıldır Partizan'da antrenör olarak görev yapan Scepanovic, iki kez Sırbistan Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Partizan'ı 2018'den bu yana çalıştıran İtalyan Andrea Trinchieri, geçen hafta görevinden ayrılmıştı.

Kaynak: AA

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