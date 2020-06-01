Partiye katıldıktan sonra Kovid-19 testi pozitif çıkan Belçika Prensi Joachim özür diledi İspanya'nın güneyindeki Kurtuba kentinde düzenlenen bir partiye katıldıktan sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Belçika Prensi Joachim, tecrit kurallarını ihlal ettiği için özür diledi.

İspanya'nın güneyindeki Kurtuba kentinde düzenlenen bir partiye katıldıktan sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Belçika Prensi Joachim, tecrit kurallarını ihlal ettiği için özür diledi.

Prens adına avukatı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Karantina tedbirlerine uymadığım için özür dilerim. Bu zor dönemlerde amacım kimseyi incitmek değildi. Davranışlarımdan dolayı pişmanlık duyuyorum ve sonuçlarına katlanmaya hazırım." ifadelerine yer verildi.

Belçika Kralı Philippe'nin yeğeni olan 28 yaşındaki Joachim'ın partiye kadar tüm tecrit kurallarına uyduğu, İspanya'ya uçana kadar ailesiyle izolasyon halinde yaşadığı bildirildi.

İspanyol El Confidencial gazetesinin ulaştığı gizli bir belge sonucu Prens Joachim'in 26 Mayıs'ta Kurtuba'da düzenlenen bir partiye katıldığı ve sonrasında Kovid-19 testinin pozitif olduğu ortaya çıkmıştı.

Partiye 27 kişinin katıldığının tespit edilmesiyle Endülüs özerk yönetimi hükümetinin olağanüstü halin ihlal edildiği gerekçesiyle Prens Joachim'in de aralarında olduğu tüm katılımcılar hakkında suç duyurusunda bulunduğu bildirilmiş, katılımcılar karantinaya alınmıştı.

Prens Joachim'in, tanınmış bir İspanyol iş insanının kızı olan, kız arkadaşı Victoria Ortiz'i ziyaret etmek için 24 Mayıs'ta uçakla Madrid'e geldiği ve aynı gün hızlı trenle Kurtuba'ya geçtiği bilgisi paylaşılmıştı.

Kaynak: AA