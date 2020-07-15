Partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti - AĞRI
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Partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti - AĞRI

Ağrı'nın Eleşkirt İlçe Belediye Başkanı Saadet Partili (SP) Ramazan Yakut, Yayladüzü Belde Belediye Başkanı Demokrat Partili (DP) Selami Demirtaş ve aynı partiden Yücekapı Belde Belediye Başkanı Nurettin Öztürk, partilerinden istifa ederek AK Parti'ye geçti.

15.07.2020 00:01 | Son Güncelleme: 15.07.2020 00:10

Ağrı'nın Eleşkirt İlçe Belediye Başkanı Saadet Partili (SP) Ramazan Yakut, Yayladüzü Belde Belediye Başkanı Demokrat Partili (DP) Selami Demirtaş ve aynı partiden Yücekapı Belde Belediye Başkanı Nurettin Öztürk, partilerinden istifa ederek AK Parti'ye geçti.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ı makamında ziyaret eden Yakut, Demirtaş ve Öztürk, burada basın açıklaması yaptı.

Başkanlar adına konuşan Öztürk, yaşanan 15 Temmuz darbe girişiminin ardından, ülke genelinde topyekün bir birlikteliğin ortaya çıktığını hatırlattı.

Belediye başkanları olarak birliktelikten yana olduklarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı safta olmak için partilerinden istifa ettiklerini belirten Öztürk, şöyle konuştu:

"Bizler böyle bir lidere omuz vermek, yanında ve aynı safta yer almak için mensubu olduğumuz partiden istifa edip, böyle bir liderin Genel Başkanı olduğu AK Parti'ye geçme kararı aldık. Ümmetin umudu olan büyük Türkiye'nin lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile aynı yolda yürümek, bu millet için yaptığı fedakarlıklara ortak olmak ve ülkemizi geleceğe daha emin adımlarla ulaştırmak için çıktığımız bu kutlu yolda, bundan böyle ortak davamıza hizmet edeceğiz. Bu kutlu zaferin bizlerde oluşturduğu dik duruş ve kararlılıkla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile aynı yolda yürüyerek, AK Parti saflarında yerimizi alarak hizmetimize devam edeceğiz. Bu kararımız diğer arkadaşlara da örnek olsun diyoruz. Bu istifalarımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hediyemizdir, kutlu olsun."

Başkanlar basın açıklamasının adından belediyeden ayrıldı.

Partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti - AĞRI

Kaynak: AA

Manşet

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