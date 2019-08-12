Partilerden CHP'ye Kurban Bayramı ziyareti

12.08.2019 16:00

Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı kapsamında AK Parti, MHP, İYİ Parti'nin yanı sıra; DSP, ANAP, HDP, BBP, DP, SP ve Vatan Partisi heyetleri de CHP'ye bayram ziyaretinde bulundu.

Kurban Bayramı vesilesiyle geleneksel olarak yapılan bayram ziyareti kapsamında; AK Parti, MHP, İYİ Parti'nin yanı sıra DSP, ANAP, HDP, BBP, DP, SP ve Vatan Partisi heyetleri CHP Genel Merkezine ziyarette bulundu. CHP adına karşılama heyetinde CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, Yüksek Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı Sezgin Kaya, Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir yer aldı.

Karabıyık, Kurban Bayramı ziyaretine gelen siyasilere, "Bayramlar birlik ve beraberliğin, sevgi ve hoşgörünün simgesidir. 82 milyonun en çok ihtiyacı olan huzur ve sevgi dilidir. Özellikle de siyasilerin ağızlarından duymak istedikleri sevgi dilidir. Terörün olmadığı, adaletin olduğu nice bayramlar diliyorum. Başta şehit yakınları olmak üzere tüm İslam aleminin ve vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaretlerini gerçekleştiren Halkların Demokratik Partisi (HDP) adına; İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, MYK üyesi Aylin Hacaloğlu, PM üyesi Kenan Yıldız ziyarette yer aldı. Katırcıoğlu bayram ziyaretinde yaptığı konuşmada, "Barışa en fazla ihtiyaç duyduğumuz günlerde yaşıyoruz. Maalesef siyasi kurumlara baktığımızda arzu ettiğimiz bayram kutlamasını göremiyoruz. Bazı partiler bazılarıyla bayramlaşmıyor. Biz geleceğe umutla bakmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Bayram ziyaretlerini gerçekleştiren Demokratik Sol Parti (DSP) heyetinde; DSP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Gürel, Parti Meclis Üyesi Hikmet Aydemir ve Parti Meclis Üyesi Tuğçe Tekeş yer aldı. DSP adına konuşan Gürel, "Bu bayramlar toplumsal dayanışmayı, barışı, kardeşliği simgeler ve ulusal güvenliğinde güvencesidir. Bu bayram da Türkiye darboğazdan geçiyor. CHP'ye çok önemli işler düşüyor. Biz DSP olarak bu coğrafyada bölge merkezli dış politikanın terk edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Suriye'de bir sorun var. AK Parti hükümetinin bir an evvel Suriye rejimiyle görüşerek sorunu çözmesini istiyoruz. Biz DSP olarak üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Bayram dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette Vatan Partisi adına ziyareti gerçekleştiren heyette; Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Meltem Ayvalı, Kadın Kolları Yöneticisi Ergül Bezci ve Gençlik Kolları Yöneticisi Deniz Bozkır yer aldı. Ziyaret sırasında Ayvalı, Türkiye'de yaşanan işsizlik konusunu gündeme getirdi. Ayvalı, "Önemli sorunlarımız var, bunları aşabileceğimizi düşünüyoruz. Türkiye, işsizlik sorununu üretim yaparak aşabilir. Kaynaklarımızı ve genç nüfusumuzu iyi değerlendirerek güçlükleri aşacağımıza inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Bayram dolayısıyla ziyaretlerini gerçekleştiren Büyük Birlik Partisi (BBP) heyetinde; Parti Genel Sekreteri Üzeyir Tunç, Kadın Kolları Genel Başkanı Meryem Ünsal ve MKYK üyesi Mahmut Burkankulu yer aldı. Ziyaret esnasında Tunç, bir araya gelmenin önemini vurguladı. Tunç, "Tüm Türk, İslam coğrafyasının bayramını kutluyorum. Bayram tadında bayramlar kutlanmasını istiyorum. Ziyaretleşmek doğru bir şey ve partilerimiz bu geleneği devam ettiriyor. Bu ziyaretleri bayramlar dışına da taşımalıyız. Azami müştereklerde bir araya gelemiyorsak, asgari müştereklerde bir araya gelmek gerekiyor" dedi.

Bayram dolayısıyla ziyaretlerini gerçekleştiren Demokrat Parti (DP) heyetinde; Genel Başkan Yardımcısı Dış İlişkiler Başkanı R. Melih Aktaş, MKK üyesi Özkan Gül ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Cahit Karakuş yer aldı. Bayram vesilesiyle gerçekleştirilen bu ziyaretlerin genele yayılması konusunda destek isteyen Aktaş, ileriki bayramlarda da görüşmelerin sürelerinin uzatılmasını talep etti.

Bayram dolayısıyla ziyaretlerini gerçekleştiren Saadet Partisi (SP) heyetinde; Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mesut Doğan, Genel İdare Kurulu Üyesi İbrahim Veli, Ankara İl Başkanı Fethi Öztürk yer aldı. Doğan, "Hem ülke olarak hem bölge olarak hassas ve kritik bir süreçten geçiyoruz. Bu süreci en kısa zamanda ve en sıkıntısız biçimde atlatmanın yolu birbirimizi dinlemekten geçiyor. Başta iktidar partisi olmak üzere tüm siyasi partilerin önce birbirini sora vatandaşı, esnafı anlaması gerekiyor. İnşallah bu bayram, bunların konuşulması aşamasında vesile olur" diye konuştu.

Bayram ziyaretleri kapsamında CHP'nin son ziyaretçisi Ana Vatan Partisi (ANAP) oldu. ANAP'ı temsilen ziyareti gerçekleştiren heyette; Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreter Ahmet Kabakçı, Genel Başkan Yardımcısı Semih Narlı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Ayşegül Gürkan yer aldı.

Siyasi partilerle görüşmelerin ardından CHP Genel Merkezinde toplu bir bayramlaşma gerçekleştirildi. CHP teşkilatının katılımıyla gerçekleştirilen bayramlaşmanın ardından çikolata ve kolonya ikram edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA