Partiler Seçim Sonuçlarını Bekliyor

MHP, ülke genelindeki sandık sonuçlarını, parti genel merkezindeki Seçim Koordinasyon Merkezi'nde takip ediyor.

MHP Genel Merkezi'nde oluşturulan Seçim Koordinasyon Merkezi'nde, Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) gelen veriler ile il, ilçe ve beldelerden gelen sandık sonuçları karşılaştırılıyor.

Seçim bölgeleriyle koordinasyonu sağlamak için parti genel merkezinde ve illerde milletvekilleri ve MYK üyelerinin yanı sıra 250 binin üzerinde kişi görevlendirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sandık sonuçlarını parti genel merkezinde kurmaylarıyla takip ediyor.

Partililerin seçim sonuçlarını görebilmesi için de genel merkezin giriş katında dev ekran kuruldu.

Milli iradenin sandığa yansımasının önünde oluşabilecek hukuka aykırı eylem ve işlemler için de parti tarafından ekip oluşturuldu.

Kaynak: AA