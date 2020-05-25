Partiler arası bayramlaşma video konferans yoluyla gerçekleşti
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Partiler arası bayramlaşma video konferans yoluyla gerçekleşti

Covid-19 tedbirleri kapsamında partiler arası bayramlaşma bu sene video konferans yoluyla gerçekleşti.

Partiler arası bayramlaşma video konferans yoluyla gerçekleşti
25.05.2020 13:04 | Son Güncelleme: 25.05.2020 13:04

Covid-19 tedbirleri kapsamında partiler arası bayramlaşma bu sene video konferans yoluyla gerçekleşti. AK Parti heyeti, CHP ve MHP heyetleri ile video konferans yoluyla bayramlaştı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılma özelliği gösteren yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında her sene geleneksel olarak gerçekleştirilen partiler arası bayramlaşma bu sene video konferans yoluyla gerçekleşti.

Video konferans yoluyla gerçekleştirilen partiler arası bayramlaşmaya, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı Julide Sarıeroğlu, Genel Merkez Kadın Kolları MYK üyesi Ayşegül Eren Özdemir, Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK üyesi Osman Ağzıkara, Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Şekerci, MYK üyesi Merve Menekşe ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Tolga Turgut, Çankaya İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yaprak Çolak'tan oluşan heyetler katıldı.

"İnşallah Kurban Bayramını partilerimizde bayramlaşarak geçiririz"

Heyetler arası görüşme programı kapsamında AK Parti'de sosyal mesafe gözetilerek, maskelerle kamera karşısına geçen Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve beraberindeki heyet, Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini belirtti. CHP heyetiyle görüşmesinde Sarıeroğlu, "Ülkemizde her şart ve koşul altında bayramlaşma programları gerçekleştirilmiş. Pandemi döneminde yaşanan süreçten dolayı, bu güzel dönemin bozulmaması adına teknoloji yoluyla bu bayramlaşmayı gerçekleştiriyoruz. Tüm milletimizin ve İslam Aleminin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. İnşallah Kurban Bayramını partilerimizde bayramlaşarak geçiririz" ifadelerini kullandı.

"Pandemi ibadetlerimizi de etkiledi"

CHP Genel Başkan Yardıcısı Bülent Kuşoğlu ise beraberindeki heyeti tanıtarak söze başladı. Kuşoğlu, "Şimdiye kadar alışık olmadığımız bir düzen. Pandemi her şeyimizi çok etkiledi. Bu durum Ramazan ayını da erteledi. Pandemi ibadetlerimizi de etkiledi. Fakat bu Ramazan ayında birlik, beraberlik ruhu daha da gelişti. Bayramları bayram yapan dost ve akrabalarla görüşmek, büyükleri ziyaret etmek, küçükleri mutlu etmektir. Bu dönemde herkesle teknoloji yoluyla görüşüyoruz" şeklinde konuştu.

"İnşallah Kurban Bayramına eski dönemdeki bayramlaşmalara döneriz"

MHP heyeti adına AK Parti ile görüşmelere başkanlık eden Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, "Siyasi partiler arasında bayramlaşmalar çok güzel bir şekilde devam etti. Bizim daha önceki bayramlaşmamızda ziyaret ve kabul heyetleri vardı. Sanal ortamda yaptığımız bu bayramlaşmada tek bir bayramlaşma heyeti var. Şu anda eş zamanlı olarak siz bize, biz de size konuk olduk. Bayramınızı kutluyoruz. İnşallah Kurban Bayramına eski dönemdeki bayramlaşmalara döneriz. Karşılıklı dokunuşlar gerçekleşir, hasretler giderilir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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