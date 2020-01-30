Parti kuruluşunu erteleyen Babacan'dan yeni açıklama: Çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı
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Parti kuruluşunu erteleyen Babacan'dan yeni açıklama: Çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı

Parti kuruluşunu erteleyen Babacan'dan yeni açıklama: Çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı, herkesin içi rahat olsun

30.01.2020 15:04 | Son Güncelleme: 30.01.2020 15:04
Parti kuruluşunu erteleyen Babacan'dan yeni açıklama: Çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı

Parti kuluşunu erteleyeceğini duyurması sonrası 'dan yeni bir açıklama geldi. AK Parti ile yollarını ayırmasının ardından yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren Babacan, 'görüşmeler beklenenden çok daha fazla vakit almış, ancak büyük ölçüde tamamlanmıştır.' dedi.


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Kaynak: Euronews.com

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