Parti kurmayı zorlaştırma hazırlığı mı var? Ankara'da, AKP ile MHP'nin Siyasi Partiler ve Seçim Yasası'nda değişiklik yaparak vekil transferlerini önlemeyi hedefleyen düzenleme üzerindeki çalışmaları sürerken, MHP'nin yeni parti kurulmasını zorlaştıracak bir düzenleme hazırlığında olduğu iddia edildi.

Ankara'da, AKP ile MHP'nin Siyasi Partiler ve Seçim Yasası'nda değişiklik yaparak vekil transferlerini önlemeyi hedefleyen düzenleme üzerindeki çalışmaları sürerken, MHP'nin yeni parti kurulmasını zorlaştıracak bir düzenleme hazırlığında olduğu iddia edildi. Kaynak: DailyMotion.com