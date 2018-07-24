Parti İçindeki Karmaşa, Kaos Beni Mutlu Etmiyor"

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, CHP'deki kurultay tartışmarıyla ilgili "Parti içindeki bu tip karmaşa, kaos beni ve birçok belediye başkanı arkadaşımı mutlu etmiyor. Hani şimdi zamanı mıydı? Bence değildi. Beklemek lazımdı. Çok hızlı bu şekilde hareket etmek en fazla belediyelere, belediye başkanlarına zarar verdi. Vermeye de devam ediyor." dedi.

Salman, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla kentte görevli basın mensuplarıyla Yalova Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde bir araya geldi.

Burada basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Salman, CHP Yalova İl Başkanlığınca parti toplantılarına katılmadığı gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edildiği yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine, halkın seçtiği bir kişinin niye disipline gönderdiğinin tabii ki kamuoyunu ilgilendirdiğini söyledi.

Salman, Yalova'nın küçük bir yer olduğunu, herkesin her şeyi bildiğini vurgulayarak, "Beni partiden ihraç işlemiyle MYK'ya gönderilen bir yazı var. Yok geri çekmiş. Geri çekme falan yok arkadaşlar. Konu pazartesi günü MYK'da görüşüldü. Ondan sonra yazı İl Başkanlığına iade edildi. Çünkü genel merkezden arayıp bana bu bilgiyi verdiler." ifadelerini kullandı.

"Bekleyelim, görelim"

Bir gazetecinin "Muharrem İnce genel başkan olacak mı?" sorusunu yanıtlayan Salman, bu konunun kendisinin birinci derecede ilgi alanında olmadığını, kenti yönetmekle mükellef olduğunu ifade etti.

Salman, şunları kaydetti:

"Parti içindeki bu tip karmaşa, kaos beni ve birçok belediye başkanı arkadaşımı mutlu etmiyor. Hani şimdi zamanı mıydı? Bence değildi. Beklemek lazımdı. Çok hızlı bu şekilde hareket etmek en fazla belediyelere, belediye başkanlarına zarar verdi. Vermeye de devam ediyor. Bu sürecin bir an önce neticelenmesi lazım. Nasıl olacaksa, suların bir an önce durulması lazım. Ama ne yazık ki genel başkan da bir cümle kullandı. O belki kendine muhalif grup için kullandı ama genelde de kullanmak lazım. Yani insanlar koltuk sevdasında gerçekten olmamalı. Nasıl belediye başkanları kendi için değil, kenti için çalışmak zorundaysa insanlar da partisi için çalışmak durumunda. Daha sonra ülkesi için çalışmak durumunda. Allah'ın adaleti var. Biraz önce söylediğim gibi mutlaka bir gün tecelli eder. Ben kaderci bir insanım. Kadere fazla iman etmiş insanlardan biriyim. Onun için de suyun akıp yatağını bulacağına inanıyorum. Gelecek günler ne olacağını gösterecek. Bekleyelim, görelim."

"Bu neyin öfkesi? Neyin kızgınlığı?"

Yalova'da, Dünya Tuvaletler Birliği'nin (WTA) 193 bin liralık hibesiyle yaptırılan tuvaletin tahrip edilmesine de değinen Salman, konunun popüler hale gelindiğini ancak atlanan bir nokta olduğuna işaret etti. Salman, şunları dile getirdi:

"Tuvalet konusunun en çarpıcı cümlesini söylüyorum şimdi; Güney Kore dünyada sanayi devrimini en iyi başarmış, 1950'de savaştan çıkmış 3 ülkeden bir tanesi. Japonya, Almanya, Güney Kore. Google'a bakın orada birebir. Yani Güney Kore'nin gücünü görüyorsunuz. Neyi nasıl başardığının en güzel ifadesi. O ülkenin Türkiye'deki iki numarası, bir numarası kimdir? Ankara'daki büyükelçidir. İki numarası kimdir? İstanbul'daki Başkonsolostur. Hibe ettikleri o tuvaletin açılışına gelip de kurdele kesiyorsa Güney Kore'nin ikinci temsil makamı, demek ki onlar için bu olayın çok farklı bir önemi var. Ben bunu anlatmaya çalıştım."

Salman, söz konusu tuvaleti Suwon kentinin belediye başkanının yaptırmak istediğini belirterek, "Hayır, ben sana tuvalet yaptırmam mı diyecektim." ifadelerini kullandı.

Tuvaletin açılışından tam 30 saat sonra kapı kolunun kırıldığını, güvenlik kameralarının kablolarının kesildiğini aktaran Salman, "Ben o kapı kolunu kıran mantığı, o bankı denize atan ruh halini gerçekten merak ediyorum. Ne yapmak istiyor? Amacı ne? Bu neyin öfkesi? Neyin kızgınlığı? Ciddi anlamda toplumsal, ruhsal bir tedaviye ihtiyacımız var. Bu bir gerçek. Eğer biz bunun önüne geçemezsek ülkemizi manevi açıdan çok kötü günler bekliyor." görüşünü aktardı.