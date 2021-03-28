OSMANİYE Parti binasından çelenk hırsızlığı kamerada
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OSMANİYE Parti binasından çelenk hırsızlığı kamerada

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Parti binasından çelenk hırsızlığı kameradaOSMANİYE'de bir siyasi partinin il başkanlığından çelenk çalıp hurdacıya satan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Parti binasından çelenk hırsızlığı kamerada

OSMANİYE'de bir siyasi partinin il başkanlığından çelenk çalıp hurdacıya satan 2 şüpheli gözaltına alındı. Hırsızlık anları güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Merkez İstiklal Mahallesi, Cevdet Sunay Caddesi'ndeki bir siyasi partinin il başkanlığında, partiye ait çelengin yerinde olmadığını fark eden partililer polise ihbarda bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, şüphelilerin A.D. ve C.K. olduğunu belirledi. Adreslerine baskın yapılan şüpheliler gözaltına alındı. Çaldıkları çelengi hurdacıya sattıkları öğrenilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

OSMANİYE Parti binasından çelenk hırsızlığı kamerada
OSMANİYE Parti binasından çelenk hırsızlığı kamerada
OSMANİYE Parti binasından çelenk hırsızlığı kamerada
OSMANİYE Parti binasından çelenk hırsızlığı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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