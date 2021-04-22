ÇORUM PARTİ BİNASINDA İL SEKRETERİNİN CÜZDANINI ÇALAN ZANLI KAMERADA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ÇORUM PARTİ BİNASINDA İL SEKRETERİNİN CÜZDANINI ÇALAN ZANLI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇORUM'da, CHP İl Başkanlığı'na giren kimliği belirsiz kişi, sekreter Rabia Duman'ın çantasındaki 1700 TL, kimliği ve kredi kartı bulunan cüzdanını çaldı.

ÇORUM'da, CHP İl Başkanlığı'na giren kimliği belirsiz kişi, sekreter Rabia Duman'ın çantasındaki 1700 TL, kimliği ve kredi kartı bulunan cüzdanını çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Gazi Caddesi'nde, CHP İl Başkanlığı binasında meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi girdiği parti binasında masa üzerindeki il sekreteri Rabia Duman'a ait çantada içerisinde 1700 TL, kredi kartı ve kimliği olan cüzdanı alarak ortadan kayboldu. Cüzdanının çalındığını fark eden Duman karakola giderek şikayetçi oldu. Hırsızlık anı ise partinin güvenlik kameralarına yansıdı.

CHP İl Sekreteri Rabia Duman, 'Partimizin bir programı vardı ben programa katılmak için o an aşağıya inmiştim. İnsanlar içeride olduğu halde şahıs geliyor ve çantamın içerisinde bulunan para, kredi kartı ve diğer eşyalarımı alıp gidiyor. Ben hırsızlık olduğunun farkına daha sonra vardım. Baktım cüzdanım yok, güvenlik kameralarına baktığımızda hırsızın gelip çantamdan cüzdanımı aldığını gördük. Karakola gidip şikayette bulunduk. Ben bu kişinin yakalanıp cezalandırılmasını istiyorum' dedi.

ÇORUM PARTİ BİNASINDA İL SEKRETERİNİN CÜZDANINI ÇALAN ZANLI KAMERADA
ÇORUM PARTİ BİNASINDA İL SEKRETERİNİN CÜZDANINI ÇALAN ZANLI KAMERADA
ÇORUM PARTİ BİNASINDA İL SEKRETERİNİN CÜZDANINI ÇALAN ZANLI KAMERADA
ÇORUM PARTİ BİNASINDA İL SEKRETERİNİN CÜZDANINI ÇALAN ZANLI KAMERADA
ÇORUM PARTİ BİNASINDA İL SEKRETERİNİN CÜZDANINI ÇALAN ZANLI KAMERADA
ÇORUM PARTİ BİNASINDA İL SEKRETERİNİN CÜZDANINI ÇALAN ZANLI KAMERADA
ÇORUM PARTİ BİNASINDA İL SEKRETERİNİN CÜZDANINI ÇALAN ZANLI KAMERADA
ÇORUM PARTİ BİNASINDA İL SEKRETERİNİN CÜZDANINI ÇALAN ZANLI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

1400 litre sütten ürettiği 56 kiloluk Gravyer peynirini satışa çıkardı
1400 litre sütten ürettiği 56 kiloluk Gravyer peynirini satışa çıkardı
Bu kadarına da pes! Dilencinin iç çamaşırından çıkan para, çoğu kişinin cebinde yok
Bu kadarına da pes! Dilencinin iç çamaşırından çıkan para, çoğu kişinin cebinde yok
Açık artırmaya çıkan Kuzey yarımkürenin ilk kirazı 500 TL'den alıcı buldu
Açık artırmaya çıkan Kuzey yarımkürenin ilk kirazı 500 TL'den alıcı buldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Engin Altay Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müjde Ar Müge Anlı Mustafa Üstündağ İbrahim Tatlıses
Spor Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Oğuzhan Özyakup Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa India
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ÇORUM PARTİ BİNASINDA İL SEKRETERİNİN CÜZDANINI ÇALAN ZANLI KAMERADA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 14:23:24. #1.15#

title