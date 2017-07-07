Parseller 64 Bin Lira İle 360 Bin Lira Arasında Alıcı Buldu

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından verilen bilgilere göre, Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı tarafından, mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan 56 parsel ve 3 dükkân için 'Açık Teklif Usulü' ile ihale düzenlendi.

15 PARSEL SATILDI

6 Temmuz Perşembe günü saat 14.30'da Encümen huzurunda yapılan ihalede, 56 gayrimenkulden 13'ü arsa, 2'si dükkan olmak üzere 15 taşınmaz satıldı. Düzenlenen ihalede en düşük taşınmaz 64 bin lira, en yüksek taşınmaz ise 360 bin liradan alıcı buldu.

10 TAKSİTTE ÖDENECEK

7.6 m2 ile 4.580 m2 arasında değişen parsellerin satışı, Büyükşehir Belediye Başkanının onayından sonra kesinlik kazanacağı, satışı yapılan parsellerin yüzde 40'ı peşin, geri kalan miktarı ise 10 eşit taksitle ödeneceği belirtildi.