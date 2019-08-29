29.08.2019 12:00

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Arhavi Tenis Kulübü ve Cispark Çevre Tasarım iş birliğinde düzenlenen Parpali Kupası 2019 Uluslararası Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası'nda mücadele eden sporcuları ziyaret etti.

Beşirli Tenis Kompleksi'nde devam eden turnuvadaki müsabakaları izleyen ve yarı final maçının kura atışını yapan Vali Ustaoğlu, "Organizasyon şehrimiz için büyük önem arz ediyor. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür eder, sporcularımıza başarılar dilerim." dedi.

Bedensel Engelliler Spor Federasyonu İl Temsilcisi Ozan Sağlam ve Asbaşkan Önder Yurdagül, Vali Ustaoğlu'na desteklerinden dolayı plaket takdim etti.

Turnuvada, erkekler, kadınlar, quad ve çiftler kategorilerinde Türkiye'nin yanı sıra Japonya, Rusya, Polonya, İngiltere, Yunanistan, İsrail, İran ve Irak'tan toplam 37 sporcu mücadele ediyor.

Organizasyon, 30 Ağustos'ta oynanacak final maçıyla sona erecek.

Kaynak: AA