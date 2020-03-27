Parola Maske-19: Koronavirüs karantinasında evde şiddet gören kadın gizli kodla polis çağırabilecek
Fransa'da Covid-19 salgınını kontrol altına almak için "sokağa çıkma kısıtlaması" uygulaması aile içi şiddetin büyük oranda artmasına sebep oldu. Sadece 1 haftada yüzde 32'lik artış oldu. Yeni düzenleme ile mağdurlar en yakın eczaneden polise haber verebilecek
27.03.2020 19:59 | Son Güncelleme: 27.03.2020 19:59
Fransa'da Covid-19 salgınını kontrol altına almak için "sokağa çıkma kısıtlaması" aile içi şiddetin büyük oranda artmasına sebep oldu. Fransa İçişleri Bakanlığı, "aile içi şiddet" vakalarında sadece bir haftada yüzde 32'lik bir artış olduğunu açıkladı. Paris'te bu rakam yüzde 34'e ulaştı.
Fransız hükümeti bu zor süreçte kadınları korumak için özel tedbirler aldığını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com