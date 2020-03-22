Parmaklıklar ardında "telkari" ve "kazaziye" öğreniyorlar
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Adalet Bakanlığı, Trabzon, Kültür Sanat

Parmaklıklar ardında "telkari" ve "kazaziye" öğreniyorlar

Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan hükümlü ve tutuklular, düzenlenen kurslarda hem geleneksel el sanatlarından "telkari" ve "kazaziye"yi öğreniyor hem de ürünlerin satışından gelir elde ediyor.

22.03.2020 11:14 | Son Güncelleme: 22.03.2020 11:14
Parmaklıklar ardında

Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan hükümlü ve tutuklular, düzenlenen kurslarda hem geleneksel el sanatlarından "telkari" ve "kazaziye"yi öğreniyor hem de ürünlerin satışından gelir elde ediyor.

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından Trabzon Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde, Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda mahkumlara yönelik el sanatları kursları düzenleniyor.

Telkari ve kazaziye kursuna katılanlar, usta çırak ilişkisinde bu geleneksel el sanatlarını öğreniyorlar.

Kursu tamamladıktan sonra kurumda oluşturulan atölyede çalışmaya devam edenlerin hazırladıkları takı, tepsi, çay tabağı, takunya gibi ürünler, yıl içinde düzenlenen çeşitli fuarlarda açılan stantlarda satışa sunuluyor.

Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mesut Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümlü ve tutukluları meslek edindirmeye yönelik çeşitli faaliyetler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Faaliyetler kapsamında kurslar düzenlendiğini, ardından atölyeler oluşturulduğunu belirten Yıldız, bunlardan birinin de telkari ve kazaziye örücülüğü kursu olduğunu ifade etti.

Yıldız, telkarinin Trabzon'a özgü el sanatı olduğunu, bu sanat kullanılarak hazırlanan ürünlerin de vatandaşlardan ilgi gördüğünü vurguladı.

Telkari ve kazaziyenin, ince gümüş ya da altın tel kullanılarak hazırlandığını anlatan Yıldız, usta öğreticilerin kursiyerlere bu ince telleri örmeyi öğrettiklerini, onların da böylece çeşitli ürünler hazırladıklarını dile getirdi.

Yıldız, kurslarda başarılı olanların daha sonra atölye çalışmalarına dahil edildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Sigortaları yapılan kursiyerlerimiz, yaptıkları iş karşılığında belirli bir ücret alıyor. Yıl içerisinde satıştan elde edilen kardan da yıllık pay alarak hem kendilerine hem de ailelerine maddi destek sağlıyorlar. Kurslara katılanların çoğu bu işi daha önce hiç bilmeyen kişilerdi. Burada belirli bir eğitim aldıktan sonra bu mesleği öğrendiler. Bu işi benimseyerek dışarı çıktıklarında da kendilerine bir gelir kapısı oluşturacaklarını düşünüyorum. Onun için de bu işe başta gönüllü olanları kattık."

"Geleneksel el sanatlarının ve Trabzon'un tanıtımına önemli katkı sağlanıyor"

Kurslara yaklaşık 25 kursiyerin katıldığına işaret eden Yıldız, "Ürünlerimizi, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumumuzun her yıl düzenlediği fuarlarda sergiliyoruz. Hem vatandaşlara sunuluyor hem de diğer kurumlarımızın ilgisini çektiği zaman sipariş veriyorlar. Aynı zamanda kurumumuzda yaptığımız çalışmalardan haberdar olan özellikle de turizme yönelik çalışmalar içerisinde bulunan kurumlar, bizimle irtibat kurarak yaptığımız ürünlerden talepte bulunuyorlar." diye konuştu.

Yıldız, bu çalışmaların, yöresel el sanatlarının yanı sıra Trabzon'un tanıtımına da önemli katkı sağladığının altını çizerek, "Yurdun değişik bölgelerinde düzenlenen fuarlarda bu ürünlerin tanıtımı yapılıyor. Böylece hem Trabzon'un hem de ceza infaz kurumlarının tanıtımı noktasında önemli katkı sağlanıyor." dedi.

Usta öğretici Gönül Bozkurt ise kursların başarılı şekilde devam ettiğini söyledi.

Kazaziye ile bileklik, küpe, püskül ve imame gibi ürünler, telkariden ise tepsiden takıya kadar çok sayıda eşya hazırladıklarını ifade eden Bozkurt, "Arkadaşlara önce bunları örme işini öğretiyorum daha sonra tasarım yapıp birer ürün haline dönüştürüyoruz. Güzel şeyler ortaya çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Manşet

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