Parmaklığa sıkışan köpek kurtarılınca minik Yağız sevinçten zıpladı
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Parmaklığa sıkışan köpek kurtarılınca minik Yağız sevinçten zıpladı

16.11.2020 12:17 | Son Güncelleme: 16.11.2020 12:30
Parmaklığa sıkışan köpek kurtarılınca minik Yağız sevinçten zıpladı

ANTALYA'da bir apartmanın garaj kapısında bulunan parmaklıklara sıkışan köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı.

ANTALYA'da bir apartmanın garaj kapısında bulunan parmaklıklara sıkışan köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı. Bu sürede köpeğe su verip, okşayan 2,5 yaşındaki Yağız, hayvan kurtarılınca sevinçten çığlık atıp havaya zıpladı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 805 Sokak'ta meydana geldi. Bir apartmanın garaj kapısında bulunan parmaklıklara sıkışan köpeği gören apartman sakinleri, hayvanı kurtarmak istedi. Çabaları yeterli olmayan vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, köpeği kurtarmak için seferber oldu. Bu sürede köpeğin başından bir an ayrılmayan 2,5 yaşındaki Yağız, başını okşayıp sevdiği hayvana içmesi için de su verdi.Ekipler, demir parmaklıkları aparat yardımıyla açarak, köpeği kurtardı. Köpeğin bulunduğu yerden çıkmasının ardından çığlıklar atıp, havaya zıplayan Yağız, ekiplere teşekkür etti.


Parmaklığa sıkışan köpek kurtarılınca minik Yağız sevinçten zıpladı
Parmaklığa sıkışan köpek kurtarılınca minik Yağız sevinçten zıpladı
Parmaklığa sıkışan köpek kurtarılınca minik Yağız sevinçten zıpladı
Parmaklığa sıkışan köpek kurtarılınca minik Yağız sevinçten zıpladı
Parmaklığa sıkışan köpek kurtarılınca minik Yağız sevinçten zıpladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

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