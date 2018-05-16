Parmakları Olay Olan Özge Ulusoy, Ayaklarının Fotoğrafını Paylaştı

Özge Ulusoy, CNR Holding ve OTİAD'ın 4-6 Aralık CNR EXPO'da ortaklaşa yapacağı abiye, gelinlik ve damatlık Fuarı "Fashionist"in tanıtımını sundu.

OLAY OLMUŞTU

Beyoğlu'ndaki Intercontinental Otel'de gerçekleşen tanıtımda Özge Ulusoy, soruları yanıtladı. Geçen günlerde sosyal medyada ayaklarının fotoğrafını paylaşan ünlü model, dikkatleri üzerine çekmişti.

"AYAK PARMAKLARIMI ÇOK SEVİYORUM"

Bunun üzerine "Ayaklarınızı şu an göremiyoruz" diyen muhabire model, "Ayak parmaklarım olay oldu. Bale yaptığım için ayak parmaklarımda deformasyon var. Ama ben çok seviyorum onları. Hiç de çekinmiyorum açık ayakkabı giyinmekten. Bu düzelmiş hali bir de. Eski hali daha kötüydü. Ben kendimle barışık olduğum için ayak parmaklarımı çok seviyorum" dedi.

İşte Özge'nin ayak parmakları;