Parmakları Olay Olan Özge Ulusoy, Ayaklarının Fotoğrafını Paylaştı
Göbek deliğinden sonra parmakları da olay olan Özge Ulusoy, sosyal medya hesabından ayaklarının fotoğrafını paylaştı.
Özge Ulusoy, CNR Holding ve OTİAD'ın 4-6 Aralık CNR EXPO'da ortaklaşa yapacağı abiye, gelinlik ve damatlık Fuarı "Fashionist"in tanıtımını sundu.
OLAY OLMUŞTU
Beyoğlu'ndaki Intercontinental Otel'de gerçekleşen tanıtımda Özge Ulusoy, soruları yanıtladı. Geçen günlerde sosyal medyada ayaklarının fotoğrafını paylaşan ünlü model, dikkatleri üzerine çekmişti.
"AYAK PARMAKLARIMI ÇOK SEVİYORUM"
Bunun üzerine "Ayaklarınızı şu an göremiyoruz" diyen muhabire model, "Ayak parmaklarım olay oldu. Bale yaptığım için ayak parmaklarımda deformasyon var. Ama ben çok seviyorum onları. Hiç de çekinmiyorum açık ayakkabı giyinmekten. Bu düzelmiş hali bir de. Eski hali daha kötüydü. Ben kendimle barışık olduğum için ayak parmaklarımı çok seviyorum" dedi.
İşte Özge'nin ayak parmakları;
-
midem bulandı ıyyyCevap Yaz Yayından Kaldır
-
tam anlamıyla iğrenç. . bu kadar net. . . açık ayakkabı bile giymemeli. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
başka işimiz kalmadı kadının parmakları kaldı. bunları hangi salak gündem yapıyorCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Bunlar gibi zorbalar yüzünden insanların aklı ahlakı gidiyor be bunlara bakıp bunların peşinden gitmek mi kurtaracak bizi ALlah ın ateşinden yoksa Kuran a ve peygamberin sünnetine dayanıp haramdan zina ve flörtten uzak durarak mı işte islamsız bir hayatın felseffesi aynı zamanda hayasızlığın çıplaklığın neresi medeni hayvanat bahçesi bunlardan daha medeni sırf para için yapıyorlarCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Bunlar gibi zorbalar yüzünden insanların aklı ahlakı gidiyor be bunlara bakıp bunların peşinden gitmek mi kurtaracak bizi ALlah ın ateşinden yoksa Kuran a ve peygamberin sünnetine dayanıp haramdan zina ve flörtten uzak durarak mı işte islamsız bir hayatın felseffesi aynı zamanda hayasızlığın çıplaklığın neresi medeni hayvanat bahçesi bunlardan daha medeni sırf para için yapıyorlarCevap Yaz Yayından Kaldır