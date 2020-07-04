Parmakkurdu Mahallesine yeni yollar açılıyor
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Parmakkurdu Mahallesine yeni yollar açılıyor

Üreticilerin talebi ve Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak'ın talimatı üzerine Parmakkurdu Mahallesinde yeni yol açma ve düzenleme çalışmalarına başlandı.

Parmakkurdu Mahallesine yeni yollar açılıyor
04.07.2020 12:40 | Son Güncelleme: 04.07.2020 12:44

Üreticilerin talebi ve Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak'ın talimatı üzerine Parmakkurdu Mahallesinde yeni yol açma ve düzenleme çalışmalarına başlandı. Dağlık ve sarp bir araziye sahip bölgeye, fen işleri ekiplerince 80 kamyon bypass malzemesi döküldü, 25 kilometre uzunluğunda yol açıldı.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinden en uzak kırsal yerleşim alanlarına kadar her noktaya hizmet devam ediyor. Bu kapsamda, iş makineleriyle Parmakkurdu Mahallesine çıkarma yapan fen işleri ekipleri, bölgede yeni yollar açma ve eski yolları düzenleme çalışmalarını hızlandırdı. Çalışmalar kapsamında bölgeye tam 80 kamyon dolusu baypas malzemesi dökülerek toplam 25 kilometre uzunluğunda yol açıldı. Açılan yollar silindir yardımıyla sıkıştırılarak uzun ömürlü hale getirildi.

Ekipler, tarım arazilerinin yanı sıra mahallenin sokaklarını da yeniliyor. Bölgedeki çalışmalar tamamlandığında, mahalle sakinleri ve üreticiler büyük kolaylık yaşayacak

Vatandaşların talebi hemen yerine getirildi

Sadece bir hafta önce, mahallelerine ve tarımsal arazilerine yeni yol açılması için belediyeden talepte bulunduklarını ifade eden Parmakkurdu Mahallesi sakinleri ve üreticiler, bu kadar kısa zaman içinde taleplerini karşılayan Akdeniz Belediye Başkanı Gültak'a ve hızla çalışma başlatan Fen İşleri Müdürlüğüne teşekkür ettiler. - MERSİN

Kaynak: İHA

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