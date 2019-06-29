Parmakkurdu Mahallesine yeni bir futbol sahası yapılıyor

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Parmakkurdu Mahallesine yeni bir futbol sahası kazandırılması için talimat verdi. Harekete geçen fen işleri ekipleri, futbol sahası yapılacak alanda tesviye, düzenleme ve temizlik çalışması yaptı.

Fen işleri ekipleri, futbol sahasının yapılacağı araziyi, futbol sahası olabilecek nizami ölçülere göre genişletti. Genişletme ve tesviye çalışmasından sonra da uzman ekip tarafından, sahada fiziki altyapı çalışmaları başlayacak. Daha önce 40'a 60 metre ölçülere sahip olan saha; genişletme çalışmasıyla 70'e 110 metrelik nizami ölçülere ulaştı. Sonrasında sahanın drenajı da yapılacak, doğal çim serilip futbol oynamaya elverişli hale getirilecek.

Parmakkurdu'nda devam eden çalışmaları değerlendiren Başkan Mustafa Gültak, gençleri ve çocukları; başta uyuşturucu olmak üzere, kötü alışkanlıklar ve sokağın taşıdığı risklerden korumak amacıyla spora büyük önem verdiklerinin altını çizdi. Gültak, "Spor yapmak isteyen gençlerimiz ve her yaştan insanımız için bütçemizi ve tüm imkanlarımızı kullanacağız. Akdeniz'de spor sahası olmayan tek mahallemiz kalmayacak. Nitekim geçen haftalarda başlayan 11 spor tesisimizin baştan sona yenilenmesiyle ilgili çalışmalarımız da sürüyor. Akdeniz'e 13 halı saha kazandırmak için yeni bir proje de başlattık. Başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere isteyen tüm vatandaşlarımızın faydalanabileceği yeni spor tesislerinin yapımına devam edeceğiz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA