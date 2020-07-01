Parmak uçlarında yürüyen Nehir ayakkabı giyip okula gitmek istiyor
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Parmak uçlarında yürüyen Nehir ayakkabı giyip okula gitmek istiyor

Adana'da babası uyuşturucu batağına düşen, annesi evi terk ettiği için de KOAH hastası babaannesiyle engelli dedesinin yanında kalan yüzde 80 engelli serebral palsi hastası 8 yaşındaki Nehir'in hayali ayakkabı giymek ve yaşıtları gibi okula gitmek.

Parmak uçlarında yürüyen Nehir ayakkabı giyip okula gitmek istiyor
01.07.2020 10:44 | Son Güncelleme: 01.07.2020 10:48

Adana'da babası uyuşturucu batağına düşen, annesi evi terk ettiği için de KOAH hastası babaannesiyle engelli dedesinin yanında kalan yüzde 80 engelli serebral palsi hastası 8 yaşındaki Nehir'in hayali ayakkabı giymek ve yaşıtları gibi okula gitmek. Babaanne Tülay Çağlar, "Anne ile baba evlatlarını benim üstüme attı. Bende bakamıyorum. Ayakları yere basmıyor parmak ucunda yürüyor, 35 bin liraya ameliyat olması lazım ona da benim durumum yok" dedi.

8 yıl önce evlenen Ali (27) ve Saime (23) çiftinin kızları Nehir, prematüre olarak doğdu. 3 ay kuvözde yaşayan Nehir, daha sonra taburcu edildi. Baba Ali ise bu sırada uyuşturucu batağına düştü ve önce kredi kartlarına daha sonra da çevresindekilere borçlandı. Sürekli kavga eden çift, bakamadıkları evlatlarını 48 yaşındaki KOAH hastası babaanne Tülay'a ve engelli dede İşade'ye (56) bıraktı. Belirli aralıklarla evlatlarını gören çift ayrı ayrı yaşayarak kendilerine farklı hayatlar kurdu.

Nehir 2 yaşına geldiğinde parmak uçlarında yürümeye başlamasının ardından babaanne torununu doktora götürdü. Burada prematüre doğan minik Nehir'e serebral palsi (beyin felci) teşhisi konuldu. Yüzde 80 engelli raporu verilen Nehir'e devlet tarafından 530 lira maaş bağlandı. Ancak iddiaya göre anne Saime bu maaşı alarak borçlarını ödemeye başladı.

Babaanne Tülay ise gündelik temizliğe gidip eşinin aldığı 530 lirayla hem kira olan evini idare etmeye hem de torununu büyütmeye çalıştı. KOAH hastalığı daha da ilerlemesinin ardından babaanne, gündelik temizliğe de gidemez oldu ve ailenin elektrik, su ile kirası birikti.

Serebral palsi hastası Nehir'in de durumunun gittikçe ağırlaşmaya başlamasının ardından babaanne torununu devlet hastanelerinde tedavi edilemediği için özel bir hastaneye götürdü. Hastane ise küçük Nehir'in bacaklarına damar eklenmesi gerektiğini ve bu ameliyatın 35 bin lira tutacağını söyledi. Ameliyat ücretini karşılayacak durumu olmadığını belirten babaanne şimdi yetkililerden ve hayırseverlerden yardım bekliyor.

Ayakkabı giyip yürüdüğünü görmek istiyor

İHA muhabirine konuşan babaanne Tülay Çağlar, "Nehir prematüre doğup kuvözde yaşadığı için beynine oksijen gitmemiş. Ayaklarında damar kısalığı var. Ameliyat ettiremiyoruz. Elektrik ve su borçlarımız çok birikti. Ödeyemediğimiz için ev sahibi bizi dışarıya atıyor. Nehir'ime herkesin umut olmasını istiyorum. Nehir'in ameliyat olabilmesini istiyorum sadece. O ameliyatta sadece özel hastanede olabiliyor. İki ayakta da 25 santimetre damar kısalığı var. Çocuk çok mağdur. Ayak ucunda yürüdüğü için düşüyor hep" diye konuştu.

Kendisinin ve eşinin de hasta olduğunu, Nehir'e zor baktığını söyleyen babaanne, "8 yaşında Nehir ve artık kaldıramıyorum. Bel fıtığı rahatsızlığım da var ve çok zorlanıyorum. Allah rızası için yardım etmelerini istiyorum. Yürüdüğünü görmek, ayakkabı giydiğini görmek istiyorum. Her gün ayaklarına sabaha kadar masaj yapıyorum ben Nehir'in" ifadelerini kullandı.

Oğlunun da uyuşturucu batağına saplandığını kaydeden anne Tülay Çağlar, daha sonra şunları söyledi:

"Benim oğlumda uyuşturucu bağımlısı. Gelinimle sürekli kavga ediyorlar. Çocuğu benim üstüme attılar. Bakamıyorum benimde durumum yok. Nehir çok ağlıyor. Yürümek istiyor, okula gitmek istiyor. Elinden tutup dışarı çıkarttığımda düştüğünde kalkmak için duvar arıyor."

Küçük Nehir ise tek hayalinin ayakkabı giyip okula gitmek olduğunu söyleyerek, "Bana yardım edin. Ameliyat olmak, okula gitmek istiyorum. Ayakkabı giyip koşmak istiyorum" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

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