Parmak iziyle üye alan spor salonları yandı
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Parmak iziyle üye alan spor salonları yandı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), üyelerinin girişini kontrol altına almak için parmak izi ve avuç içi taraması yapan spor salonu işletmecisine ceza yağdırdı.

Parmak iziyle üye alan spor salonları yandı
18.05.2020 10:33 | Son Güncelleme: 18.05.2020 10:33

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), üyelerinin girişini kontrol altına almak için parmak izi ve avuç içi taraması yapan spor salonu işletmecisine ceza yağdırdı. Kurul, üyelerin spor salonuna muhtelif yöntemlerle alınma imkanının olmasına rağmen el okumaya biyometrik veri alınmasının Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na aykırı olduğuna hükmetti.

Adalet Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), kişisel verileri amacı dışında kullananlara ceza yağdırıyor. Zinde kalmak için gittikleri spor salonuna avuç içi izi alınarak giren üyeler, KVKK'nun yolunu tuttu. Şikayetçi üyeler; spor salonu hizmeti sunan şirketin (veri sorumlusu), üyelerinin giriş-çıkış kontrolünde el okutma sistemine geçilmesi gibi biyometrik verileri içeren bazı özel nitelikli kişisel verileri işlemesi ve bu bilgilerin güvenli şekilde muhafaza edildiğinden şüphe duyduklarını dile getirdi. Konuyla alakalı soruşturma başlatan kurul, şikayetleri oy birliği ile karara bağladı. KVKK kararında; Danıştay'ın biyometrik yöntemlerin; ölçülebilir fizyolojik ve bireysel özellikleri aracılığıyla gerçekleştirilen ve otomatik şekilde doğrulanabilen kimlik denetleme anlamına geldiğini hüküm altına aldığı hatırlatıldı. Bir spor tesisine giriş esnasında el ve parmak izinin taranması suretiyle kişilerin kimlik doğrulamasının yapılması hususunda şirket veri sorumlusunun özel nitelikli kişisel veri niteliğindeki biyometrik veri işleme faaliyetinde bulunduğu vurgulandı.

Spor salonu üyelerinin biyometrik verilerinin alınmasının 'ölçülülük' ilkesine aykırı olduğuna dikkat çekilen kararda şu ifadelere yer verildi:

"Spor salonuna giriş için veri sorumlusu tarafından uygulanan el ve parmak izi taraması sisteminin, üyelerin açık rızası olsa bile hizmetten faydalanmak için üyelere sunulmasının, kişisel verilerin işlenmesinde ölçülülük ilkesi ışığında ilgili kişilerden minimum düzeyde veri talep etme ilkesi ile uyumlu olmadığı değerlendirilmiştir. Bu itibarla; avuç içi tarama sisteminin biyometrik veri tanımını karşıladığı, bu sistemin yanı sıra seçimlik hak sunulsa bile biyometrik veri içeren bir sistemin tesis giriş ve çıkışlarında kullanılmasının kanundaki ölçülülük ilkesine aykırı olduğu kanaatine varılmıştır. Söz konusu uygulaması sebebiyle veri sorumlusu (şirket) hakkında 225 bin TL idari para cezası uygulanmasına, veri sorumlusu tarafından bugüne kadar işlenen ve muhafaza edilen el, parmak ve avuç izi ile ilgili verilerin ivedilikle silinip, yok edilmesine karar verilmiştir. Eğer ilgili özel nitelikli verilerin üçüncü kişilere aktarılması söz konusu ise, yok etmeye yönelik işlemlerin bu verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere ivedilikle bildirilmesinin sağlanması ve biyometrik veri ile giriş çıkış işlemleri yapılmasının ve biyometrik veri işlemenin durdurulması hususunda veri sorumlusunun talimatlandırılmasına hükmedilmiştir. İlgili kişinin veri sorumlusuna bünyesinde bulunan kişisel verilerinin silinmesi talebine istinaden, talebin yerine getirildiğine ve söz konusu kişisel verilerin silindiğine ilişkin ilgili kişinin bilgilendirilmesi ve söz konusu silme işlemine ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurumumuza iletilmesi hususunda Şirketin talimatlandırılmasına karar verilmiştir."

Öte yandan geçtiğimiz günlerde alınan kararla birlikte artık spor salonları parmak izi, el okutmak ya da avuç içi izi alarak üye girişi gerçekleştiremeyecek. Biyometrik veri alımına devam eden salonlara ise para cezasına çarptırılacak. - BURSA

Kaynak: İHA

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