Son dakika haberi | Parmak izinden yola çıkan polis katil zanlılarını yakaladı
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Son dakika haberi | Parmak izinden yola çıkan polis katil zanlılarını yakaladı

13.12.2020 23:28 | Son Güncelleme: 13.12.2020 23:56

Bir son dakika haberine göre Parmak izinden yola çıkan polis katil zanlılarını yakaladı -23 Ağustos'tan beri kayıp olan 26 yaşındaki Mert Kayacan'ın cesedi ormanlık alanda gömülü bulundu İzmir polisi, Bayraklı ilçesinde 23 Ağustos'ta kaybolan 26 yaşındaki gencin üzerine branda çekilmiş ve plakaları sökülmüş halde...

Parmak izinden yola çıkan polis katil zanlılarını yakaladı

-23 Ağustos'tan beri kayıp olan 26 yaşındaki Mert Kayacan'ın cesedi ormanlık alanda gömülü bulundu

İZMİR - İzmir polisi, Bayraklı ilçesinde 23 Ağustos'ta kaybolan 26 yaşındaki gencin üzerine branda çekilmiş ve plakaları sökülmüş halde bulunan otomobilindeki parmak izinden yola çıkarak 2 katil zanlısını yakaladı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşayan Mert Kayacan'ın ailesinin 23 Ağustos'taki kayıp başvurusu üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, soruşturma kapsamında alınan ifadelere rağmen herhangi bir sonuç alamadı. Kayacan'ın bulunması için Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliğince özel bir ekip oluşturuldu. Ekip, 26 yaşındaki Mert Kayacan'ın irtibatlı olduğu kişileri incelemeye aldı. Soruşturma kapsamında Kayacan'ın öldürülmüş olabileceğini değerlendiren polis, 50'ye yakın kişinin ifadesine başvurdu. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Mert Kayacan'a ait otomobili Bornova ilçesinde üzerine branda çekilmiş ve plakaları sökülmüş halde buldu. Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından otomobilde yapılan araştırmada, B.A.'ya ait olduğu tespit edilen parmak izine ulaşıldı. Bayraklı ilçesinde yaşayan B.A. ile irtibatlı olduğu ve olayla ilgili bilgisi olabileceği değerlendirilen R.K. ve A.S. düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden B.A. ile R.K., Kayacan'ın kayboluşuyla ilgilerinin bulunmadığını iddia etseler de yapılan çapraz sorguda para konusunda anlaşmazlık nedeniyle Kayacan'ı Narlıdere ilçesindeki ormanlık alanda başına tabancayla ateş ederek öldürdüklerini ve daha önce açtıkları çukura gömdüklerini itiraf etti.

Şüphelilerin ormanlık alanda gösterdiği yerde kadavra köpeği ve Olay Yeri İnceleme ekiplerince yapılan çalışma sonucu Mert Kayacan'ın cesedi gömülü olarak bulundu. Şüpheliler B.A. ve R.K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklandı.

Son dakika haberi | Parmak izinden yola çıkan polis katil zanlılarını yakaladı
Son dakika haberi | Parmak izinden yola çıkan polis katil zanlılarını yakaladı
Son dakika haberi | Parmak izinden yola çıkan polis katil zanlılarını yakaladı
Son dakika haberi | Parmak izinden yola çıkan polis katil zanlılarını yakaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖZETEN

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