Parmak izi gibi eşsiz olan 'iris' fotoğrafı büyük ilgi görüyor
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Parmak izi gibi eşsiz olan 'iris' fotoğrafı büyük ilgi görüyor

İnsanların tıpkı parmak izleri gibi eşsiz olan ve göz içerisinde bulunan iris bölgesinin fotoğrafları büyük ilgi görüyor.

Parmak izi gibi eşsiz olan 'iris' fotoğrafı büyük ilgi görüyor
22.06.2020 09:50 | Son Güncelleme: 22.06.2020 10:53

İnsanların tıpkı parmak izleri gibi eşsiz olan ve göz içerisinde bulunan iris bölgesinin fotoğrafları büyük ilgi görüyor. Kendilerinin ve aile bireylerinin irislerinin fotoğraflarını çektirenler, bu fotoğrafları tablo olarak duvarlara asıyor; hediyelik eşya olarak da anılarına dahil ediyor.

Gözün ön kısmında saydam katmanın arkasında bulunan ve göze rengini veren damarlı bölge olan 'iris' fotoğrafları son dönemde oldukça popülerleşmeye başladı. Göz irislerinin fotoğraflarını çektirenler, bu fotoğrafları tablo, tişört, kolye veya saate baskı yaptırarak hediyelik eşya olarak saklıyor. Bu aşamada yurt dışı merkezli bir firma tarafından özel fotoğraf ekipmanları ile irisin fotoğrafı çekiliyor. Ardından fotoğrafta iyileştirmeler yapılıyor; biçim bozuklukları ve ışık lekeleri gideriliyor. Son olarak ise fotoğraf, tercih edilen ölçülerde ve seçilen materyallere basılarak teslim ediliyor.

Çekilen fotoğraflar ürünlere basılıyor

Firma sorumlusu Olcay Kemertaş, yapılan iris çekimlerini yurt dışı ve yurt içinde gerçekleştirdiklerini, çekilen fotoğrafların da hediyelik eşya ürünlerine basıldığını söyledi. Kemertaş, "İris çekimi gerçekleştiriyoruz. Bütün çekimlerimizin işlemlerini ofisimizde gerçekleştiriyoruz. Bunun dışında belli tarihlerde belli merkezlerde de çekim yapıyoruz. Yaptığımız çekimleri de belli başlı ürünlere basarak müşterilere ulaştırıyoruz. Müşterilerin talebi doğrultusunda çektiğimiz iris fotoğraflarını bu ürünlerimize baskı yapıyoruz. Bu çekimler, yurt dışı ve Türkiye'de oldukça revaçta. Orada yaşayan insanlar ile Türk vatandaşların göz renkleri arasında elbette ki farklılık var. Bizim Türk insanını da cezbediyor açıkçası bu tür işler. Özellikle renkli gözlü vatandaşlarımızdan yoğun talep geliyor. Gözlerini tablo yaptırmak istiyorlar" açıklamasında bulundu.

Talep oldukça yoğun

Özellikle kanvas tablo baskılarına oldukça yoğun talebin olduğu iris fotoğraflarına vatandaşların ilgi gösterdiğini söyleyen Olcay Kemertaş, müşteri talepleri doğrultusunda çalıştıklarının altını çizdi. Kemertaş, "Çok yoğun talep var. Pandemi döneminde talep biraz daha azaldı ancak öncesinde oldukça yoğundu. Normalleşmeyle beraber yeniden talep arttı. Zaten müşteri talepleri doğrultusunda bazen onların yaşadığı şehirlere gelebiliyoruz. Onların sosyal medya sayfamızda yaptığı taleplerle ulaşım sağlanıyor" dedi.

"Sosyal medyada gördüm ve merak ettim"

İris fotoğrafı çekimini sosyal medyada gördüğünü ve merak ettiğini söyleyen vatandaşlardan Müjgan Mutlu ise, "Sosyal medyada gördüm ve merak ettim. Ömürlük bir anı olabileceğini düşündüm. O yüzden yaptırmaya karar verdim. Özellikle çarpışma tasarımı yapılan ürünler çok güzel" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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