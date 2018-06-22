Parmak İzi Bırakmamak İçin "Sinekliği" de Çaldı Ama Kameraya Yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, Kazımkarabekir Mahallesi'nde ikametten hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Evde incelemede bulunan ekipler, mutfağın açık penceresinden giren şüphelinin 2 bin lira ile cep telefonu ve pencereye takılan sinekliği çaldığını belirledi.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, tespit ettikleri hırsızlık zanlısı Hakan Karataş'ı (23) yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

Zanlının sinekliği, parmak izinden yakalanmamak için çaldığı öğrenildi.