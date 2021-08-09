Parmak davasında yeni gelişme
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Parmak davasında yeni gelişme

Parmak davasında yeni gelişme
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Şarkıcı Melek Mosso, "Hakaret ve tacize uğradım" diyerek şikayetçi olmuştu. Savcılık, hakaretlerin nedeni olarak Mosso'nun yaptığı el hareketini göstermişti. Şarkıcı, karara itiraz etti ama sonuç yine değişmedi.

Sabah Gazetesi'nden Seda Nur Günaydın'ın haberine göre Melek Mosso, iki yıl önceki konserinde, "Açmak istiyorsanız açın. Konuşmak istiyorsanız konuşun, kimsenin nasıl davranmanız gerektiğine, nasıl konuşmanız gerektiğini söylemesine, ne yapmanız gerektiğini söylemesine ihtiyacınız yok kızlar. Aksini söyleyenlere babayı alırsın diyoruz" dedi ve orta parmağını gösterdi. Mosso, yaşananlar sonrası avukatıyla birlikte savcılığın kapısını çaldı. "Sosyal medyaya düşen videomun altına yapılan yorumlar vasıtasıyla cinsel tacize ve hakarete uğradım" diyerek şikayetçi oldu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, konser görüntüsünü bilirkişiye göndererek tespitlerde bulundu. Savcılık, şarkıcının büyük tepki toplayan konuşmasının birçok insanı tahrik ettiğinin altını çizdi ve bunun bir nedeni olarak kimliği belirlenemeyen bir kişinin yorum yaptığını ve yoruma Mosso'nun tutumunun, davranışının, konuşmasının, yapmış olduğu işaretin sebebiyet verdiğini kaydetti. Mosso'nun bu şekilde 116 ayrı şikayetinin olduğunu, şüphelinin de tespit edilemediğini belirten savcılık, şarkıcının şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verdi. Popçu, bu karara itiraz etse de İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın kararını doğru bularak itirazı reddetti.

Parmak davasında yeni gelişme

Kaynak: Snob Magazin

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