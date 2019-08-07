"Parmak bebek" yaşama tutundu

07.08.2019 13:24

Mardin'de 800 gram olarak dünyaya gelen bebek, 68 günlük tedavi sürecinin ardından 2 kilo 200 grama ulaşarak hayata tutundu.

Mardin'de yaşayan Zeynep ve Resul Gülaç çiftinin Ayra adını verdikleri bebekleri, kentteki özel bir hastanede erken doğuma bağlı olarak prematüre dünyaya geldi.

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde kuvözde tedaviye alınan Ayra bebek, 68 günlük tedavi sürecinin ardından 2 kilo 200 grama ulaşarak sağlığına kavuştu. Tedavisi tamamlanan Ayra bebek, hastaneden taburcu edildi.

Gülaç çifti, uzun bir bekleyişin ardından bebeklerinin sağlığına kavuşmasının mutluluğunu yaşadı.

Kaynak: AA