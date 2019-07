'Parmak bebek' hayata tutundu

SİVAS'ta, 6 aylıkken 670 gram olarak dünyaya gelen prematüre Niyazi Miraç bebek, yapılan tedaviyle hayata tutundu. 120 gündür tedavisi devam eden Niyazi Miraç, 1 kilo 900 grama ulaştı. Anne Sevgi Demir Kaya, "Bebeğim erken doğdu. Onu incitmekten, dokunmaktan çok korkuyordum. Şu an çok mutluyum. Onun kokusunu, kalp atışını hissediyorum. Çok farklı bir duygu. Ben ondan güç alıyorum. O benden güç alıyor" dedi.Sivas'ta oturan Sevgi Demir Kaya (29), üç yıl önce markette çalışan Mevlüt Kaya ile evlendi. 3 yılın ardından hamile kalan Kaya, kontrole gittiğinde erken doğum riski bulunduğunu öğrendi. Kaya, hamileliğinin 5'inci ayında rahatsızlanınca Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu. Sevgi Demir Kaya'nın 13 Temmuz'da doğması gereken erkek bebeği 30 Mart'ta sezaryenle alındı. 670 gram doğan ve parmak bebek olarak dünyaya gelen Niyazi Miraç, hastanenin Yenidoğan Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Yaşaması mucize olarak görünen ve annesinin sütüyle beslenen, doktorlar ile hemşirelerin yakından ilgilendiği Niyazi Miraç bebek hayata tutundu. Niyazi Miraç bebek 120 günde 1 kilo 900 gram ağırlığına ulaştı. Anne Sevgi Demir Kaya da kuvöz de hayata tutunan bebeğinin yanından hiç ayrılmıyor.'DOKUNMAKTAN KORKUYORDUM'Anne Sevgi Demir Kaya, ilk hamile olduğunu öğrendiğinde çok mutlu olduğunu belirterek, o dönemi şöyle anlattı:"Evliliğimizin üçüncü senesinden sonra Allah nasip etti evlat sevgisini ama hamileliğimin ilk haftalarında riskli bir gebelik geçireceğimi söyledi doktorum. Daha sonra doktorumun tavsiyelerini, söylediği ilaçları yerine getirmeye çalıştım. Ama erken doğum riskini söylediler, iyi bir Yoğun Bakım Ünitesi bulmam gerektiğini söylediler. Biz de eşimle birlikte araştırmaya başladık. Cumhuriyet Üniversitesi Yenidoğan Bakım Ünitesi'ni bulduk. Çünkü burada erken doğup yaşayan bebekleri de öğrenince çok sevinmiştim. Çünkü bebeğimin yaşama ihtimali çok azdı. 16 hafta erken doğdu. 670 gram doğdu. 13 Temmuz'da doğması gerekirken 30 Mart'ta doğdu. Ben çok korkmuştum. Hemen yoğun bakıma alındı. Herkes onu yaşatmaya çalıştı. Ben de moral olarak çok kötüydüm. Beni teselli ettiler. Bebeğin hissedebileceğini söylediler. Ama onu incitmekten, dokunmaktan çok korkuyordum, onun için de beni hazırladılar. Ufak bakımlarla beni cesaretlendirdiler. Şu an çok mutluyum. Onun kokusunu, kalp atışını hissediyorum. Çok farklı bir duygu. Ben ondan güç alıyorum. O benden güç alıyor. 120 gündür doktorlar ve hemşirelerin sayesinde başardık. İnşallah evimize de gideriz."'ÇOK SAVAŞÇI BİR BEBEKTİ'Yenidoğan Bakım Ünitesi Sorumlusu Uzman Doktor Gaffari Tunç, bebeğin 24 haftalık doğduğunu ifade ederek, "Çok savaşçı bir bebekti. Gerçekten verdiğimiz tedavilere yanıt veriyordu. 670 gram doğmuşken, 1 kilo 900 grama kadar çıkardık. Şu anda 10 gündür doğmuş bir bebek olarak kabul ediyoruz. Annesi her 3 saatte bir gelip görüyor. Emzirmeye çalışıyor. Biz de desteklerini veriyoruz. İnşallah bebeğimizi sağlıklı bir şekilde taburcu ederiz" dedi.

FOTOGRAFLI

Kaynak: DHA