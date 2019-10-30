Parmağını sıkan yüzüğü itfaiye çıkardı
Sivas'ta bir kişinin parmağını sıkan yüzük, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Sivas'ta bir kişinin parmağını sıkan yüzük, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
İsmi öğrenilemeyen kişi, parmağındaki yüzüğü çıkarmakta zorlandı. Yüzüğü bir türlü çıkaramayan kişi, Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne giderek, ekiplerden yardım istedi.
İtfaiye ekipleri titiz bir çalışma sonucu yüzüğü keserek, parmaktan çıkardı.
Yüzük nedeniyle parmağında şişlik yaşayan vatandaş, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.