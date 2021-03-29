Son dakika gündem: Parmağını arı sokan sağlık personelinin yüzüğünü itfaiye ekipleri çıkarttı
Son dakika gündem haberine göre BALIKESİR'de 112 Acil Servis görevlisi Gökhan Aydoğan'ın arı sokması sonucu şişen parmağındaki yüzük, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
BALIKESİR'de 112 Acil Servis görevlisi Gökhan Aydoğan'ın arı sokması sonucu şişen parmağındaki yüzük, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Aydoğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Edremit ilçesinde yaşayan 112 Acil Servis ambulansında görevli Gökhan Aydoğan'ın parmağını arı soktu. Aydoğan, şişen parmağındaki nişan yüzüğünü çıkartamayınca, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, Aydoğan'ın parmağından yüzüğü keserek çıkarttı. Aydoğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı