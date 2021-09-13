PARMAĞINDAN ÇIKARAMADIĞI YÜZÜKTEN İTFAİYE KURTARDI - Haberler
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PARMAĞINDAN ÇIKARAMADIĞI YÜZÜKTEN İTFAİYE KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da Şeyma Kocakuş'un parmağından çıkaramadığı için morarma ve acıya neden olan yüzüğü, itfaiye tarafından çıkarıldı.

Afyonkarahisar'da Şeyma Kocakuş'un parmağından çıkaramadığı için morarma ve acıya neden olan yüzüğü, itfaiye tarafından çıkarıldı.

Afyonkarahisar Karşıyaka Mahallesi'nde oturan Şeyma Kocakuş, yüzüğünü parmağından çıkaramayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Merkez de Şeyma Kocakuş'u Afyonkarahisar İtfaiye Müdürlüğü'ne yönlendirdi. Evine yakın olan İtfaiye Müdürlüğü'ne ulaşan Kocakuş, ekiplerden yardım istedi. Parmakta morarma ve acıya neden olan yüzük, itfaiye ekiplerinin özel ekipmanıyla yaklaşık 5 dakika süren çalışma sonrasında çıkarıldı. Kesilen yüzüğü teslim alan Şeyma Kocakuş, itfaiye ekiplerine teşekkür ederek evine döndü.

PARMAĞINDAN ÇIKARAMADIĞI YÜZÜKTEN İTFAİYE KURTARDI

PARMAĞINDAN ÇIKARAMADIĞI YÜZÜKTEN İTFAİYE KURTARDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: PARMAĞINDAN ÇIKARAMADIĞI YÜZÜKTEN İTFAİYE KURTARDI - Haberler
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