PARMAĞINDAN ÇIKARAMADIĞI YÜZÜKTEN İTFAİYE KURTARDI

Afyonkarahisar'da Şeyma Kocakuş'un parmağından çıkaramadığı için morarma ve acıya neden olan yüzüğü, itfaiye tarafından çıkarıldı.

Afyonkarahisar Karşıyaka Mahallesi'nde oturan Şeyma Kocakuş, yüzüğünü parmağından çıkaramayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Merkez de Şeyma Kocakuş'u Afyonkarahisar İtfaiye Müdürlüğü'ne yönlendirdi. Evine yakın olan İtfaiye Müdürlüğü'ne ulaşan Kocakuş, ekiplerden yardım istedi. Parmakta morarma ve acıya neden olan yüzük, itfaiye ekiplerinin özel ekipmanıyla yaklaşık 5 dakika süren çalışma sonrasında çıkarıldı. Kesilen yüzüğü teslim alan Şeyma Kocakuş, itfaiye ekiplerine teşekkür ederek evine döndü.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri