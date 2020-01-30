Parmağındaki yüzük kesilerek çıkarıldı
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Parmağındaki yüzük kesilerek çıkarıldı

Adıyaman'da, 4 yaşındaki kız çocuğunun parmağına sıkışan yüzük kesilerek çıkarıldı.

30.01.2020 18:01 | Son Güncelleme: 30.01.2020 18:05
Parmağındaki yüzük kesilerek çıkarıldı

'da, 4 yaşındaki kız çocuğunun parmağına sıkışan yüzük kesilerek çıkarıldı.


Adıyaman merkezde ikamet eden 4 yaşındaki İkra , bulduğu yüzükle oyun oynadığı sırada yüzük parmağına sıkıştı. Parmağından yüzük çıkmayınca İkra Karaman'ın ailesi, çocuğunu alarak Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne getirdi. Küçük İkra'nın parmağına sıkışan yüzük kontrollü bir şekilde itfaiye erleri tarafından kesilerek çıkarıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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