Parmağındaki 3 santimetrelik vidayla hastaneye koştu
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Parmağındaki 3 santimetrelik vidayla hastaneye koştu

Parmağındaki 3 santimetrelik vidayla hastaneye koştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'nin Çameli ilçesinden çalışmak için gittiği Çankırı'da çalışan Ferhat Sınaver'in parmağına 3 santimetrelik vida saplandı.

Denizli'nin Çameli ilçesinden çalışmak için gittiği Çankırı'da çalışan Ferhat Sınaver'in parmağına 3 santimetrelik vida saplandı. Sınaver, iş kazası neticesinde hastanedeki müdahale sayesinde parmağının kesilmesinden kurtuldu.

Çankırı'ya çalışmak için giden 31 yaşındaki Ferhat Sınaver, matkapla vida montajlama işi yaptığı sırada yüzük parmağına 3 santimetrelik vida saplandı. İş kazası neticesinde parmağındaki vida ile birlikte sakinliğini koruyan Sınaver, Çankırı Devlet Hastanesine başvurdu. Yapılan müdahaleler ile parmağındaki vidanın kemik yapısına zarar vermediği tespit edildi. Doktorların tedaviyi tamamlamasıyla vida çıkartıldı. Sınaver, daha sonra hastaneden taburcu olarak Denizli'ye geri döndü. Vidanın parmağına saplandığını ve acı dahi hissetmediğini belirten Ferhat Sınaver; "Matkapla vidalama yaptığım esnada bir anda oldu. Hiç hissetmedim nasıl olduğunu anlayamadım dahi, daha sonra hastaneye kaldırıldım arkadaşlarımın yardımıyla. Çok şükür kemiğe denk gelmemiş, etimi delip geçmiş. Doktorların müdahalesi ile vida parmağımdan çıkartıldı. İş kazasının ardından memleketim Çameli'ye geldim, iyileştikten sonra görevimin başına tekrar döneceğim" diye konuştu. - DENİZLİ

Parmağındaki 3 santimetrelik vidayla hastaneye koştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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