Parmağında Sıkışan Yüzüğü İtfaiye Ekipleri Çıkardı

Parmağında Sıkışan Yüzüğü İtfaiye Ekipleri Çıkardı

Kilis'te Suriye uyruklu çocuğun parmağına sıkışan yüzük itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Parmağında Sıkışan Yüzüğü İtfaiye Ekipleri Çıkardı

Kilis'te Suriye uyruklu çocuğun parmağına sıkışan yüzük itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, parmağındaki yüzüğü çıkaramayan Suriyeli Muhammed Abdo (8), arkadaşlarının da çabaları sonuç vermeyince itfaiyeden yardım istedi.

İtfaiye ekipleri, 10 dakikalık çalışma sonucu Abdo'nun parmağındaki yüzüğü keserek çıkardı.

Muhammed Abdo ve ailesi, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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