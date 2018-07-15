Parmağında Sıkışan Yüzüğü İtfaiye Ekipleri Çıkardı
Kilis'te Suriye uyruklu çocuğun parmağına sıkışan yüzük itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Kilis'te Suriye uyruklu çocuğun parmağına sıkışan yüzük itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Edinilen bilgiye göre, parmağındaki yüzüğü çıkaramayan Suriyeli Muhammed Abdo (8), arkadaşlarının da çabaları sonuç vermeyince itfaiyeden yardım istedi.
İtfaiye ekipleri, 10 dakikalık çalışma sonucu Abdo'nun parmağındaki yüzüğü keserek çıkardı.
Muhammed Abdo ve ailesi, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.