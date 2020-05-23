Parmağında sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı
Parmağında sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardıADIYAMAN'da Ferhat İşler'in parnağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı.
23.05.2020 18:27 | Son Güncelleme: 23.05.2020 18:31
Parmağında sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı
ADIYAMAN'da Ferhat İşler'in parnağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı.
Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evinde parmağına taktığı yüzüğü çıkaramayan Ferhat İşler, Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne giderek durumu anlattı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 30 dakika süren çalışma ile yüzüğü keserek İşler'in parmağından çıkardı. İşler, itfaiye erlerine teşekkür etti.
Kaynak: DHA