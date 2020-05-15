Parmağında sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı
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Parmağında sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

ADIYAMAN'da, Ömer Faruk Mermer'in (17) parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Parmağında sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı
15.05.2020 19:38 | Son Güncelleme: 15.05.2020 19:39

ADIYAMAN'da, Ömer Faruk Mermer'in (17) parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Fatih Mahallesi'ndeki evinde parmağına taktığı yüzüğü bir süre sonra çıkaramayan Ömer Faruk Mermer, Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne giderek durumu anlattı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 30 dakika süren çalışma ile yüzüğü keserek gencin parmağından çıkardı. Yüzük kesilirken doku yaralanması yaşayan Mermer, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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