Parmağında sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı ADIYAMAN'da, Ömer Faruk Mermer'in (17) parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

ADIYAMAN'da, Ömer Faruk Mermer'in (17) parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Fatih Mahallesi'ndeki evinde parmağına taktığı yüzüğü bir süre sonra çıkaramayan Ömer Faruk Mermer, Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne giderek durumu anlattı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 30 dakika süren çalışma ile yüzüğü keserek gencin parmağından çıkardı. Yüzük kesilirken doku yaralanması yaşayan Mermer, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: DHA